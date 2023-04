"ESTARÁS EN MIS ORACIONES", ADAMARI ESTÁ DEVASTADA. La ex conductora de Telemundo dedica desgarradoras palabras a Maribel Guardia por Julián Figueroa.

Y en pleno domingo al difundirse la noticia de la muerte de Julián Figueroa, la boricua no dudó en esperar la reacción de Maribel Guardia, madre del cantante de 28 años, para hacerse presente y brindar todo su apoyo a la de Costa Rica quien no ha sido vista por ningún medio de comunicación pero por palabras de amigos y familiares ‘está rota’.

Adamari López ha vivido unos días muy fuertes, pues cuando menos lo esperó el jueves pasado fue despedida no sólo de su show ‘Hoy Día’, sino también de la cadena Telemundo y no la dejaron ni despedirse de la audiencia… luego el fin de semana estuvo muy animada con la boda de una de las conductoras de la Mesa Caliente.

A tan sólo unos días de haber sido despedida de Telemundo, la ex conductora de ‘Hoy Día’, fue una de las celebridades que no dudaron en manifestar su sentimiento y tristeza por el deceso del hijo de Maribel Guardia a quien ha entrevistado en diversas ocasiones como parte de su faceta como comunicadora.

A Adamari López se sumaron otros famosos en apoyo a Maribel Guardia por la muerte de Julián Figueroa

Pero a la reacción de Adamari López, le siguieron otros famosos como Belinda, quien también se mostró muy consternada por la pérdida de Maribel Guardia: “Maribel. No me imagino lo que debes de estar sintiendo en este momento… Me acuerdo cuando estábamos en aventuras en el tiempo y venía Juliancito a las grabaciones, él era tu mayor adoración y tu mayor tesoro!!! Tengo un gran dolor el corazón, estoy contigo incondicionalmente! Eres una mujer maravillosa… Lo siento tanto desde lo más profundo de mi corazón…”, se puede leer.

Alessandra Rosaldo también dedicó unas palabras: “No hay palabras. Te abrazo con toda mi alma Maribel querida. Lo siento profundamente”, se puede leer; por su parte Alicia Villarreal puso: “Te abrazo con el alma, querida Maribel, en este momento tan difícil. Que el amor reparador de Dios esté con ustedes. Nuestras más sentidas condolencias”.