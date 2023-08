Adamari López manda mensaje en medio de la polémica con Luis Fonsi

La letra de ’Pasa la página’ dice cosas como: “No eres la víctima. Pa’ que te quieran no hay que dar lástima. Pasa la página.»

No es para nadie un secreto que Adamari López y Toni Costa se siguen relacionando después de su ruptura.

«Deja de decirme qué debo y qué no debo hacer, yo no hago caso», dice Adamari en el inesperado video.

Ya que dicen que no se cansa de mandar indirectas para su ex Toni Costa y la novia de este.

Ella asegura que solo lo hace por diversión y no para mandar indirectas, pero internautas opinan lo contrario.

Adamari se ha encargado de dejar claro en muchas ocasiones que nada de lo que comparte en las redes sociales no es para alguien.

«Ya somos mayor mayorcitas para hacerle caso a gente que le gusta meterse donde no la llaman.. tú sigue con tu vida», comentaron.

Los comentarios en el video de Adamari López no se hicieron esperar, algunos fueron divertidos.

En la que su mente o corazón no les permite dejar atrás el pasado que tuvieron en una relación.

No es para Adamari

«Esta canción no es dirigida a ellos, a mí no me gusta que opinen sobre mi vida y más cuando son un tema delicadísimo», dijo él.

«Entonces yo aprendí, muy temprano, no opinar sobre la vida de nadie porque no soy quién para hacerlo”, declaró.

Aunque él ya haya comentado que la canción no es para su exesposa, mucho siguen creyendo que si lo es.

