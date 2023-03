“El amor de mi vida obviamente es mi hija Alaïa, que me trae tanta felicidad. Ya va a cumplir 8 años y desde el momento en que ella llegó a mi vida, aunque suene cursi, todo cambió y todo se transformó en lo más bonito. El tener más significado, en tener un propósito.”

Recordando que el año pasado para festejar el cumpleaños número 7 de la hija de Adamari y Toni Costa, ambos hicieron un viaje a playas mexicanas y pasarlo de lo mejor. Aún no sabe que gran festejo tendrá y sus sus separados padres dejaran sus diferencias de lada.

Adamari López mensaje hija: ¡Hermosas palabras!

“Son muchas cosas las que admiro de ti, como por ejemplo, los sentimientos tan hermosos que tienes, tu nobleza, lo cariñosa que eres, tu alegría contagiosa, tu energía inagotable, tus abrazos repletos de cariño, tus carcajadas, tu mirada coqueta y llena de amor, tu generosidad, inocencia ,bondad y hasta cómo sabes seguir instrucciones.”

“Me encanta la manera tan linda que tienes para tratar y procurar a tus [email protected], tu acercamiento con Dios, lo sensible y fuerte que eres y cómo me enseñas con dulzura a ser mejor y enfrentarme a todo por ti. TE AMO y hoy celebro tu vida y la alegría tan indescriptible que has traído a la mía. Aquí estaré siempre para ti como mamá, como amiga, confidente y cómplice de todas tus aventuras.”