¿Adamari López mantuvo económicamente a Toni Costa? La boricua hace confesión

La controversia no deja de hacerse presente dentro de la vida de Adamari López, una de las conductoras más queridas de la televisión hispana.

A lo que López respondió sin tapujos, confesando que sí lo había hecho y reconociendo que no siempre consideró eso como algo justo.

Después de que diera esas declaraciones, una de las conductoras del programa ‘Desiguales’ le cuestionó: «¿Tú sientes que has mantenido a un hombre?».

«Mi mamá me decía ‘búscate un doctor, un abogado, alguien que te pueda mantener’, pensando en esa era la posición que la mujer quería tener», reveló

Adamari López se confiesa sobre sus relaciones

«Claro que sí y no ha sido justo, me llegué a dar cuenta, pero el amor prevalecía», expresó la exconductora de ‘Hoy Día’.

«Yo de toda mi vida he sido autosuficiente, empecé a trabajar desde chiquita y he tenido relaciones en las que he ganado más dinero que el hombre», compartió López.

«Y ha sido a lo mejor el amor lo que ha llevado a tomar la decisión de estar con esa pareja más que si económicamente me podía mantener o no», añadió.

En su intervención, Adamari también enfatizó la importancia del equilibrio en una relación, donde cada uno contribuya de manera equitativa.