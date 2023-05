“No fuiste tú, fui yo quien te dejé”, baila Adamari López en un reel que publicó en su cuenta de Instagram el pasado mes de febrero y desató una ola de comentarios en referencia a su ex relación con Toni Costa, pues los internautas aseguran que la boricua no ha superado al padre de su hija.

Sin embargo, parece ser que muchas de las personas que la siguen en redes sociales ya no quieren que la boricua haga este tipo de contenido. Adamari se ha mostrado muy contenta desde su salida de Telemundo, ¿Será que les quiere mandar estas indirectas?

Adamari López es conocida en las redes sociales por hacer videos tipo lip sync, algunos de sus seguidores han asegurado que uno que otro video va dedicado a su ex Toni Costa y a su nueva novia Evelyn Beltrán. Pues hasta hace referencia a que “le regala” el hombre a otra mujer.

“Es válido buscar ayuda para superar el pasado”, “No se cansa de lo mismo” y “Ay por favor, supéralo ya @adamarilopez tu ex está feliz y tú aunque hayas sido quien lo dejo a él sigues ardida, por qué????”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron en esta oportunidad a la boricua.

Adamari López mande indirectas: ¿Quiere enemigos?

“Para ser enemigo de alguien, ese alguien te tiene que importar y tu a mi no me interesas” fue el nuevo audio que Adamari utilizó en su cuenta de Instagram. Lo hizo vistiendo un conjunto negro de dos piezas, la parte de arriba no tenía tirante lo que la hacía ver espectacular.

El pantalón que usó estaba muy ceñido al cuerpo lo que hizo que su figura resaltará más, pero eso no fue lo que llamó la atención. Pues todos se enfocaron en pedirle que deje el pasado y deje de tirar indirectas. ARCHIVADO COMO: Adamari López mande indirectas