Adamari López comparte mal momento que pasó: “¡Estoy fatal!” (VIDEO)

Adamari López comparte mal momento

Por medio de un video comparte la situación a sus seguidores

“¡Estoy fatal!” reveló a sus seguidores

Adamari López comparte por medio de sus redes sociales el mal momento que pasó. Y es que después de las fiestas decembrinas, volver a la rutina a la que ya se había acostumbrado le está resultando un gran rato haciendo que la pase fatal, según sus declaraciones.

La presentadora y actriz de televisión Adamari López compartió con sus seguidores la situación que la trae sintiéndose fatal. “Me tiemblan las manos, ¡estoy fatal!” dice en el video grabado al interior de su auto explicando a sus seguidores que no la está pasando bien.

El video compartido por Adamari López en su perfil de Facebook, la muestra al interior de su carro, donde se le puede ver ‘desarreglada’ y con algo de color en el rostro. Por un pequeño momento la presentadora saluda a sus seguidores con una sonrisa, que poco a poco se va borrando de su rostro.

“Me tiemblan las manos, ¡estoy fatal!” es el mensaje con el que comienza su video. “Acabo de montarme en el carro y me tiembla todo, me duelen los brazos, me duelen las piernas… es como volver a empezar otra vez” confesó ante sus seguidores, luego de que admitiera que recién regresaba a su rutina de ejercicios.