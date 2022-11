Adamari López tiene el corazón lastimado

La boricua manda un inesperado mensaje en tan especial día

La peor de las muertes embarga la pena que tiene la conductora

Adamari López está cerrando el 2022 a tambor batiente y espera continuar con el programa de ‘Hoy Día’, cuya faceta de conductora le ha dado muchas gratificaciones, sin embargo este 23 de noviembre impactó a todos con un mensaje muy inesperado en su cuenta de Instagram sobre una amarga pena que carga consigo.

La boricua en diversas ocasiones ha dicho que a ella le hubiera encantado que su hija Alaïa conviviera con sus abuelos quienes lamentablemente perdieron la vida hace algunos años, por lo que en este día tan especial para la mamá de Adamari López, ella decidió mandar un mensaje al cielo, pues se celebraría el onomástico de su querida progenitora.

Adamari López mandó un mensaje al cielo

Según lo reportado por ‘Mundo Celebrities‘, El 23 de noviembre sería cumpleaños de la mamá de la conductora de ‘Hoy Día’ quien falleciera por cáncer hace 10 años en diciembre de 2012, sin embargo, el recuerdo de la señora Vidalina Torres es algo que Adamari López nunca olvida y al contrario, aprovecha cada momento para honrar su memoria, como en esta ocasión.

Hace unos meses, la ex de Toni Costa apareció contándole a su hija Alaïa en un video cómo estaría su vida con sus abuelos en ella lo que no evitó que la melancolía se apoderara de su ser pues uno de sus anhelos era darles una nieta pero batalló para ser la mamá de la niña, hasta que por fin su sueño se logró, pero los padres de Adamari López ya no estaban físicamente en este mundo.