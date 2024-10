Adamari López invita a votar en las próximas elecciones, pero le llueven críticas

«Podrían provocar temores en algunos latinos elegibles y hacerlos no ejercer su derecho al voto», añadió.

Pero antes, compartió que había escuchado el rumor de que los inmigrantes, que no son ciudadanos de EEUU, votaban de forma ilegal.

Sin embargo, con lo que no contaba la actriz y conductora puertorriqueña sería la lluvia de críticas que recibiría.

No pasó mucho tiempo para que sus seguidores reaccionaran a este video. Muchos no se lo tomaron de la mejor manera.

«Que tristeza que gente, ‘artistas’, se vendan así», le dijo una internauta a Adamari López por ‘atreverse’ a invitar a la gente a votar en las elecciones.

Las críticas para la ex conductora del programa Hoy Día parecían no tener fin:

«¡Hasta los muertos han votado, así que mejor sigue en la TV y no hables de política!».

Para finalizar, alguien más se le fue con todo a ‘Ada’: «Si no sabes, no hables, tú no sabes el alcance que tienen los comunistas» (VEA EL VIDEO AQUÍ).