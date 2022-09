Luego de todas las controversias que surgieron con Toni Costa en el reality show de Telemundo, en donde habló en múltiples veces de lo que fue su relación con Adamari López, el español fue tachado de lo peor e incluso, le dijeron que aún no superaba a su ex.

Y es que mientras que el ex participante de La Casa de los Famosos ha estado dándole detalles a Evelyn Beltrán y se han demostrado amor públicamente en redes sociales, Adamari lanzó , una indirecta bastante directa en su cuenta de Instagram ¿Será que está enojada?

Adamari López manda indirecta. Toni Costa está de celebración, pues hoy está cumpliendo su primer aniversario a lado de su novia mexicana Evelyn Beltrán, quien es conocida como ‘La Bichota’. El bailarín español de forma muy romántica, pasó el día ayer con su novia, pero al parecer Adamari no está muy contenta.

Ahora, con un mensaje que dice así: “Te va a doler mucho cuando sonría… y no sea por ti”. El empoderado mensaje Adamari lo compartió junto con una canción de Natti Natasha que dice “Tu que pensabas que por irte el mundo se me iba mirar al revés”, lo cual también podría ser bastante evidente (VER VIDEO AQUÍ) . Archivado como: Adamari López manda indirecta

Adamari López manda indirecta: ¿Qué opina la audiencia de la boricua?

Como es de costumbre, sus fans y seguidores cada vez que lanza una nueva indirecta que es bastante obvia, le dicen a la boricua que deje de tomarle importancia a su ex. “Ada, tus reels son los número 1, pero aunque digas que no tiras indirectas obvio que SI lo haces. Cierra ese libro y abre otro, date esa oportunidad… Él se ve muy feliz con la novia, no caigas tan bajo”, aseguró una usuaria.

“¿Oíste Toni? Lo que te perdiste de esta mamacita”, “Cambio a la reina y a la princesa por una muñeca inflable”, “Ya supéralo”, “¿Por qué tanto despecho? Olvida, estás bella, cierra ese capitulo”, “Ay, que ardida te escuchas Adamari, aunque digas que no es por él, nadie te cree”. Archivado como: Adamari López manda indirecta