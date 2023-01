Usando un audio de un reel de Instagram, muy elegante desde la sala de su casa, Adamari López decidió crear polémica hablando de las críticas que le hacen al cuerpo de una mujer… algo que resultó fuerte sabiendo que Evelyn Beltrán, actual pareja de su ex Toni Costa ha compartido abiertamente su gusto por las operaciones.

Y es que, el más reciente video de la conductora de ‘Hoy Día’ muestra perfectamente su habilidad como actriz para causar controversia ante el mensaje que dejó y es que si hay algo que se le ha criticado constantemente es su cuerpo, pero ¿en esta ocasión va contra Evelyn Beltrán, novia de su ex?

Adamari López se ha vuelto ‘experta’ en grabar videos en los que deja claros mensajes a sus detractores, que quedarían perfecto con la relación entre su ex con su nueva pareja Evelyn Beltrán, y aunque asegura que no llevan una dedicatoria especial a alguien, lo cierto es que la gente lo piensa cada vez más y en esta ocasión no tuvo ‘piedad’ con la novia de Toni Costa.

Los comentarios de la gente por la indirecta muy directa a la novia de Toni Costa no se hicieron esperar y se abrió un debate sobre si Evelyn Beltrán recibiría tal mensaje y se sentiría aludida por lo que Adamari López trató de decir… las mujeres que la critican tienen mejor cuerpo que ella… ¿entonces por qué se mortifican?

En su video, las palabras de Adamari López fueron bastante claras: “Mira, ¿por qué tanto odio si la del cul… y la del cuerpazo eres tú? Yo no tengo na… oye…”, se escucha en el audio que la conductora de ‘Hoy Día’ escogió para mandar su mensaje a sus más de 8 millones de seguidores en Instagram… Y funcionó.

Los comentarios por el video ¿defienden a la novia de Toni Costa?

Rápidamente, las reacciones aparecieron: “Porque la fina eres tú la que tiene glamour y brilla por si misma”, “El cuerpo se hace, la clase y la elegancia NO!!!!”, “Yo no creo que sea indirecta para nadie, Ada siempre ha dicho que ella sube contenido porque sí, sin ninguna intención obviamente sabe que pensaremos que va para la actual pareja de Tony, pero no creo que Ada pierda de su gran tiempo para andar aventando pedradas”, “Porque tú tienes seguridad y personalidad y eso no lo tiene todo el mundo”.

Más personas opinaron: “Jaja porque ella sabe que tu tienes GLAMOUR algo que a ella le falta”, “Jajajaj ahí te hablan Evelyn”, “Tú no necesitas ser una plástica mami tu tas perfecta hermosura”, “Adamari tu eres una mujer con clase, no hagas caso a la gente ordinaria”, “Esas no se pueden arrimar al fuego porque se derriten, puro plástico por doquier”, “Se la mandó directo y en vivo”.