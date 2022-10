La chaparrita consentida dice sentirse mejor sola

¿Nueva indirecta para su ex Toni Costa?

Aseguran que Adamari debería darse una nueva oportunidad en el amor

Adamari López nueva indirecta: La ‘chaparrita consentida’ de Telemundo siempre está tratando de sorprender a sus millones de seguidores con innovadoras ideas, ya sea haciendo entrevistas para detallar como vive su día con día, o hacer videos de risa para alegrarle el día a sus fanáticos.

No es novedad que se sepa que la famosa boricua es bastante transparente con su vida, la hemos visto afrontar diferentes facetas de su vida tanto en lo profesional como en lo personal, pues digamos que ha sufrido varias ‘caídas’ en el amor, por lo cual, a veces sus fans sienten que le tira indirectas a Toni Costa, su ex más reciente.

Lanza nueva indirecta ¿para su ex?

Si eres seguidor de Adamari López, no te sorprendería saber que no es la primera vez que le tira indirectas a su ex, o bueno, al menos eso es lo que los fans opinan, que los videos en donde da ‘tips’ de amor o habla de decepciones amorosas, van con dedicatoria.

Hoy por la mañana, la conductora de ‘Hoy Día’ subió un divertido video como los que suele hacer, en donde indicó que preferiría estar sola que estar con alguien que no lo vale: “Y de repente conoces a alguien y te das cuenta que quieres vivir el resto de tu vida ¡SOLA!”, dice el audio que imitó la boricua. Archivado como: Adamari López nueva indirecta