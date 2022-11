La conductora boricua lanzó una nueva indirecta ¿Para Toni Costa?

Adamari López ‘se justifica’ diciendo que “solo es un reel”

Los fans de la conductora le piden que deje de tirarle indirectas a su ex Adamari indirecta ex Toni Costa. Hasta la propia chaparrita consentida de Telemundo sabe cuando ya se le pasó la mano con alguna indirecta, pues fue esta mañana del 11 de noviembre que Adamari López envió un mensaje bastante claro, el cual, ella justifica que solo es por diversión, sin embargo la gente no perdió la oportunidad de decir que fue un mensaje para su ex. Y es que la guapísima boricua, dejó muy en evidencia nuevamente, que su relación con Toni Costa le resulta algo difícil de superar, o bueno, al menos es así como lo hace notar. Pues hasta sus propios fans, no pueden evitar pensar en que evidentemente, es una nueva indirecta para el bailarín español, ¡veamos que dijo! Adamari indirecta ex Toni Costa: Antes que nada, la presentadora lanzó una advertencia Antes que nada, y teniendo bien en cuenta que es una figura pública con millones de seguidores en Instagram, Adamari comenzó advirtiendo en la descripción del reel que simplemente se trataba de una broma: ” ¡Es viernes para divertirse, no se asusten, es sólo un reel ! ¿se saben la canción?”, dijo. Posteriormente, vemos en las imágenes como la chaparrita de oro aparece guapísima en un atuendo negro que hace que sus ojos verdes resalten bastante. El mensaje fue claro y conciso, y aunque se haya tratado de una broma, la verdad es que ¡la gente también piensa que se le fue un poco de las manos! Archivado como: Adamari indirecta ex Toni Costa

¿Cuál fue el polémico mensaje? Adamari López comenzó haciendo la imitación de un audio ya existente el cual dice lo siguiente: “No mija, bájese de su nube, el no me dejó porque usted fuera mejor que yo, lo que pasa es que en la casa el levantaba la basura, y le agarró amor a su trabajo”, recitó la conductora de Hoy Día. Después del mensaje de la presentadora, Adamari ‘cantó’ un pedacito de la canción ‘Qué poquito me conoces’ de Cheli Madrid en el cual, el mensaje es el siguiente: Que poquito me conoces, yo también tengo mi lado de cabrona, y te advierto que rogarme no funciona, porque tengo orgullo y ese no perdona”. Para todo esto, cabe resaltar que la también actriz estuvo acompañada de su ex Toni Costa para apoyar a su hija en su primer torneo de tenis, informó la revista Hola. Archivado como: Adamari indirecta ex Toni Costa

Adamari indirecta ex Toni Costa: LE DICEN A ADAMARI QUE YA SUPERE SU PASADO Por si eso no fuera poco, la reacción que los fans de la conductora boricua tuvieron no le favoreció para nada si su objetivo no era lanzar una indirecta, pues la gente a través de los comentarios, comenzó una ‘batalla’ en donde muchos aseguraron que Adamari aún no supera a Toni, mientras que otros afirman que solo se trató de una broma. “Dijo que solo es un reel y la gente lo asocia con su ex, en serio que no tienen comprensión lectora”, “Al que le quede el saco, que se lo ponga. Es un tiktok supérenlo y diviértete”, “Algo hará mal que todos sus hombres van con otra, así que pues nada, a seguir siendo mujer empoderada”, “¡¡SUPÉRALO ADA!! Entre más cosas pones así, más te ves que estás sufriendo. Toni no hace esto, eso es mal ejemplo para tu hija y te hace ver mal”, “”Es sólo un reel” todos tus reels se basan en indirectas para la nueva y tu ex” Supéralo Ada…pareces niña”, dijeron algunos usuarios (VER VIDEO). Archivado como: Adamari indirecta ex Toni Costa

Adamari acompañó a Angelica Vale a recibir su estrella en el Paseo de la Fama El día de ayer, Adamari estuvo acompañando a su gran amiga Angélica Vale a recibir su estrella en el Paseo de la Fama, en donde ambas lucieron increíbles. Recordemos que ambas protagonizaron la telenovela ‘ Soñadoras, Amigas y rivales’ y de acuerdo con la revista People en Español, las actrices formaron una amistad muy linda que ya lleva años siendo igual de unida. La conductora de Hoy Día, es quizás la mujer más importante en la televisión de Telemundo, pues con la gran fama que ha adquirido en la tv y en redes sociales, no cabe duda que la conductora siempre está acaparando todas las portadas y titulares de Latinoamérica. Recientemente Adamari dio mucho de qué hablar luego de que en una entrevista recordara su pasado con Luis Fonsi, lo que sorprendió fue que, de acuerdo con Infobae, agradeció por haberla apoyado con el cáncer: “Fonsi estuvo en un momento importante y me ayudó a superar una etapa difícil de mi vida y eso se lo agradeceré toda la vida, así que en ese momento para mí fue parte de mi medicina, parte de mi recuperación y lo agradezco infinitamente” Archivado como: Adamari indirecta ex Toni Costa