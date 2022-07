¿Adamari López le mandó una nueva ‘indirecta’ a su ex?

La conductora boricua lo vuelve a hacer, ¿Le manda otra indirecta a Toni?

“Sigue sin superar su pasado”

Toni reveló detalles sobre su ruptura amorosa Adamari López indirecta ex. La conductora boricua está disfrutando de unas deliciosas vacaciones en tierras Europeas, en donde está en compañía de amigos muy cercanos y de su hija Alaïa. La conductora de Hoy Día se ha encargado de postear todos los días fotos y videos del bello paraíso en el que se encuentra. Tal parece que ha sido pura diversión en Europa, pues la conductora ha estado saliendo de noche con sus amigos, pero también saliendo de compras, y así lo dejó en claro en un video donde se está probando unas zapatillas, pero mandó una indirecta que dejó pensando a muchos, ¿Fue un nuevo mensaje para Toni Costa? Adamari López indirecta ex: "Si te queda el zapato, llévatelo" Adamari López compartió un video el día de ayer en donde se está probando unas zapatillas mientras se encuentra de viaje, y como es usual, la conductora utilizó una voz de fondo para imitarla y pasar un mensaje que dice: "Yo a veces subo estado por subirlos y ya, pero si te queda el zapato, llévatelo Cenicienta". Esto por supuesto que levantó sospechas ante una nueva posible indirecta para su ex, Toni Costa, y es que no es la primera vez que la también actriz hace algún tipo de comentario de ésta forma, haciendo creer a sus fans que aún no puede superar la relación que tuvo con el instructor de zumba.

Toni Costa habla del motivo de su separación con Adamari Si bien es cierto que la boricua jamás ha revelado sus motivos por los cuales se separó de Toni Costa, él por su parte si ha estado muy ocupado revelando detalles sobre lo que los llevó a separarse para siempre. Hace poco tiempo, el bailarín español reveló en La Casa de los Famosos 2, los motivos que llevaron a que cortaran. "Empezamos con la típica como una cunita así que está como en la cama y luego había una cunita, pero eso fue recién nacida, al lado mío porque era yo el que le daba todos los biberones de madrugada y estaba a mi lado. Y luego de ahí ya tocaba pasarla a su cuna, que estaba en otro cuarto, y eso nunca ocurrió, entonces ya se quedó con nosotros en medio", contó el español.

Adamari López indirecta ex: Le dicen que sigue sin 'superar' el pasado… Si bien las supuestas indirectas que Adamari López hace por redes sociales no son para su ex, sus fanáticos y millones de seguidores siempre le comentan cosas que tienen que ver con Toni Costa, algunos hasta diciéndole que no puede ser que hayan pasados ya casi 2 años de su separación, y aún siga con el tema… "¿Así o más claro? Para los que todo se lo toman personal solo diviértanse", "Bueno Ada, ahora no puedes publicar nada, porque ya todos creen que es por Toni y la 'Bichota'", "Y bien que le ha de quedar el zapato", "Ya hasta da pena lo que dice", "Qué vergüenza", "Todavía no supera lo de Toni". (VER VIDEO AQUÍ)

¿Falta de intimidad? Toni no se ha librado tampoco de las críticas. El bailarín dio a conocer que el tenía perfectamente claro lo que implicaba que tanto él como su ex pareja ya no tuvieran sus momentos de privacidad. Incluso, confesó que su hija sigue durmiendo a lado de su mamá: "Yo creo que Alaïa lo va a pedir en algún momento: su momento, su privacidad, su cosita… Alguna vez lo ha hecho cuando yo he ido a casa que a lo mejor Adamari ha estado de viaje, yo voy a casa y duermo en casa, pero duermo en el cuarto de Alaïa con ella. "Pero ha sido siempre en medio. Y yo sé que eso fue una cosa más de las cosas que a uno pues lo va separando sí porque si tú quieres intimidad buscas cualquier otro momento o lugar que tampoco a lo mejor es propio y es tan ideal para intimar", se sinceró el ex de la carismática conductora puertorriqueña". Laura Bozzo reaccionó ante su confesión diciendo "Eso está fatal", "Sí, fatal, fatal y lo sabíamos pero era más fuerte el que quisiera que estuviera la nena ahí", dijo Toni quien aseguró que fue mas fuerte el amor por su hija.