¿Planea vengarse de su ex?

Hace apenas unos días, de acuerdo con información del programa Chisme No Like, se dio a conocer que Adamari López planea una especie de venganza de su ex, Toni Costa, quien en los primeros días de su estancia en La Casa de los Famosos, no dejaba de hablar de ella, algo que a la chaparrita no parece haberle gustado para nada.

Según Elisa Beristain, conductora de este show televisivo, la actriz y conductora puertorriqueña habría pedido sus vacaciones en Telemundo para las mismas fechas que este reality show llegue a su fin con la finalidad de que Toni Costa se vea en la obligación de elegir entre irse de vacaciones con ella y su hija Alaía o quedarse con su nueva novia, Evelyn Beltrán.