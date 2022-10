Adamari López deja con la boca abierta a sus fans

La actriz y conductora puertorriqueña impacta a sus seguidores mostrando ‘piernón’

“Tú estás como el vino”, le dice un admirador

“Estás cada día más hermosa”. A sus poco más de 51 años de edad, y a más de uno de su separación del bailarín y coreógrafo español, así como padre de su hija Alaïa, Toni Costa, la actriz y conductora puertorriqueña Adamari López impacta a sus seguidores mostrando ‘piernón’ en una publicación que compartió en su cuenta oficial de Instagram, donde ha rebasado ya los 8 millones de fans.

Desde el pasado 2021, la simpática chaparrita ha sorprendido a todos con su impresionante cambio físico, por lo que muchos no han dudado en decirle que desde su separación de Toni está mejor que nunca. Por si fuera poco, hace apenas unos días complació a su pequeña con un regalo muy especial que dejó a los usuarios encantados.

Adamari López, ¿en problemas de dinero?

Pero antes de compartir la foto que subió Adamari López en la que presumió su ‘piernón’, mostramos una publicación que compartió recientemente en la que deja ver que tendría problemas de dinero, aunque de inmediato se descubrió que, a manera de broma, en lugar de ‘dolores’, lo que quería ella que llegara a su vida son ‘dólares‘.

Una persona no desaprovechó la ocasión para pedirle a la presentadora del programa Hoy Día que le encantaría verla en telenovelas otra vez, mientras que otras personas se identificaron con el problema que tiene: “A mí también me entendió mal: son dólares, no dolores”, “Por favor, te lo imploro universo”, “Así mismo, muchas veces una letra hace la diferencia” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).