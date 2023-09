Adamari López impacta tras aparecer bailando ‘pegadita’ con un hombre

Aunque la ‘Chaparrita de Oro’ ya no aparece a través de la pantalla chica, continúa interactuando con sus millones de seguidores.

Por ello cada que sus seguidores los ven así de cerca, no dudan en pensar que ambos estarían ‘intentando’ iniciar un romance.

Especulaciones sobre un posible romance

La química entre Adamari López y Martin Mitchel es muy evidente, e incluso pareciera que ambos están coqueteando.

Las reacciones y especulaciones por parte de sus seguidores se hicieron más fuertes después del texto que colocó la boricua.

«La gente no entiende qué rayos me pasa y es que contigo, mi amor todo me sabe mejor», escribió la exconductora de Telemundo.

Aunque muchos lo tomaron como un mensaje de Ada hacía Mitchel, la verdad es que es solo un fragmento de la canción.