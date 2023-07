Adamari habló de diversos temas, incluidos asuntos sumamente personales como su actual situación sentimental, qué es lo que no toleraría en una pareja e, incluso, si utiliza o no alguna aplicación para conocer prospectos de romance.

¿Toni le fue infiel?

Tras su separación de Toni Costa, el padre de su hija Alaïa, la actriz no ha confirmado abiertamente que él le haya sido infiel, sin embargo, algunas de sus publicaciones han dejado entrever que la infidelidad podría haber sido la causante del fin de su relación.

En la misma entrevista, Chiqui continuó con el tema de la infidelidad y comentó: “Mi marido, nada más porque yo no lo he cachado, ¿verdad? Mientras no lo cache, mi marido es buen marido. Mira, mi marido se portó ya tan mal en su vida, que ya conmigo ya no le toca, ya pórtese bien».