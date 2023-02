“El valor de sí misma lo está agarrando de los comentarios que dicen otras personas en donde le dicen lo peor que es, la terrible persona que es y ella a lo mejor todavía no tiene la madurez para entender que lo que diga la gente no es de verdad lo que ella es como persona”, añadió la conductora de ‘Hoy Día’. Archivado como: Adamari López explota compañeros.

Adamari López explota luego de que sus compañeros defendieran a Clara Chía

De inmediato, Penélope Menchaca dio su punto de vista tras las declaraciones de Andrea Meza, “Y además estamos hablando de que ella vive en España, nosotros aquí en Estados Unidos estamos hablando de ella, en México están hablando de ella, o sea en todo el mundo está hablando de ella. No es un ataque nada más de ‘mis compañeritos de la escuela me hicieron bullying’. Yo creo que ya no es justo para ella”, dijo.

Ante esto, Adamari López no tardó en mostrar su desacuerdo entre sus compañeras, dejando en claro una vez más que ella es 100% team Shakira, “Yo no tengo la misma opinión que ustedes. No estoy diciendo que esté bien que la ataquen, para nada, pero también me pongo en los zapatos de Shakira”, expresó la Chaparrita de Oro. Archivado como: Adamari López explota compañeros.