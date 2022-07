¡Adamari López y excompañero de ‘Amigas y Rivales’ se reúnen!

Adamari López y excompañero se reúnen: La gente reaccionó a dicho reencuentro

Entre los comentarios, la gente le comentó cosas a los amigos como: “Son lo máximo”, “Chamo, tu no maduras”, “Si claro, enteritos”, “Me encanta esta pareja, so muy cómicos”, ” Yo no puedo con ese personaje”, “Bellos, la mejor novela”, “Ay Johnny, tus y tus ocurrencias”, “Saludos a Johnny, ¡Tanto tiempo!”, entre muchos otros…

Adamari López está acompañada de otras amistades tales como Karla Monroig, Carlos Pérez, Cynthia Torres y por supuesto, su pequeña Alaïa. De acuerdo con la revista People en Español, la famosa presentadora de Hoy Día, estará también visitando Bélgica, Italia y se irán de crucero. (VER VIDEO AQUÍ) Archivado como: Adamari López y excompañero se reúnen