Adamari López revela que estuvo en un coma inducido

Revela que tuvo influenza

«Yo pasé un susto muy grande con lo de la influenza», comenzó diciendo la conductora y actriz puertorriqueña.

«A mí me dio lo que yo pensaba que era un catarro y se me fue complicando y como no soy de ir al doctor pensé que se me iba a quitar porque era una gripa», destacó.

Ada también compartió que, a pesar de su malestar, perseveró en su papel de conductora incluso durante un viaje de trabajo.

A pesar de los síntomas que experimentaba, no detuvo su labor. Su compromiso fue evidente cuando siguió desempeñando sus funciones, demostrando una notable dedicación.