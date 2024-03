Adamari López revela que fue despedida de Televisa y cuál fue la razón

Adamari López vetada en Televisa.

En su primer acercamiento a Televisa, Adamari López, reconocida actriz puertorriqueña, se preparaba para interpretar un papel crucial en la telenovela ‘Pueblo chico, infierno grande’.

Pero su sueño se desvaneció abruptamente cuando la televisora decidió vetarla sin previo aviso.

Adamari ha confesado como fue despedida de la Televisa mientras se preparaba para aparecer en una de sus producciones.

El sueño de López se desmoronó tras realizar audiciones y comenzar a someterse a cambios de imagen para el papel de la versión joven de Verónica Castro.

Mientras se preparaba para el personaje y realizaban su contrato, los ejecutivos de Televisa tomaron la sorprendente decisión de darle las gracias y vetarla de la empresa.

“Fui al casting, me pusieron en el CEA para suavizar el acento y de ahí me empecé a hacer los cambios de el color del pelo, como me iban a poner la imagen de la novela», contó a Yordi Rosado.

«Cuando me están haciendo el contrato (descubrieron) que hice una novela en Puerto Rico, que salía Lucía Méndez, se llamaba ‘Tres destinos’ y la estaban pasando por Azteca”, recordó durante la entrevista.