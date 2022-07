Adamari López dio un golpe de autoridad

La boricua está empoderada y lo demostró en bikini

Mientras tanto, Toni Costa sigue hablando de ella en ‘La Casa de los Famosos’

La Casa de los Famosos está sirviendo para la exposición de todos los integrantes del reality show de Telemundo como Toni Costa quien sin duda ha resultado ser una agradable sorpresa para el público, sin embargo no deja de hablar en ningún momento de su hija Alaïa y por ende, de Adamari López.

Sin embargo, aunque Adamari López ha logrado actuar de una manera muy propia y correcta ante todo lo que ha contado Toni Costa dentro de ‘La Casa de los Famosos’, lo cierto es que ella está dando un golpe de autoridad con su cuerpo y ahora lo demostró en unas sexys fotografías en la playa y en bikini.

Adamari López empoderada

Justo cuando Toni Costa ha dicho que Adamari López y él comenzaron a tener problemas gracias a que no lograron ponerse de acuerdo en que Alaïa no durmiera con ellos en la misma cama, cosa que actualmente sigue pasando, según sus palabras, que terminó desembocando en la separación por varias peleas, ahora su ex, da un golpe de autoridad.

La boricua apareció en su cuenta de Instagram de viaje con su hija Alaïa y frente a la playa y a un lujoso yate, impactando a todos sus seguidores por la manera tan bella y sexy a la vez que luce en un bikini descarado y revelador pero que hizo eco de su trabajo con la alimentación y el ejercicio.