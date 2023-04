¿Boicot a Telemundo por despido de Adamari López?

En los últimos videos compartidos en ‘Hoy Día’, la audiencia se ha explayado en su sentir por la salida de Adamari López de Telemundo y la mayoría de las personas no están contentas: “Aunque muchos digan lo contrario, ella es la que le sube el rating a la cadena, ese show sin ella se verá opaco, para botar a la gente no hay común acuerdo”, “Se acabó el programa sin ti. Era la chispa del programa ya no lo veo”, “Primero Daniel, después Rashel y ahora Ada”, “Y Penelope para cuando? Y la chiqui esa? “Presentadores” que nunca han estudiado y no saben presentar. Pésimos todos!!!”.

“No vuelvo a ver el show sin Ada ya lo demás no sirve, que mala decisión tomaron contra ella, por mi lo que se fue es Telemundo”, “Una burla sacarla así, después que la exprimieron por tantos años y despedirla como si tuviera un año trabajando”, “Están por el piso Telemundo, sacar a ese talento tan maravilloso por dejar conduciendo gente tan insípida”, “Telemundo se jodió”, sentenciaron más personas.