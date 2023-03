En una reciente imagen se puede ver a Penélope Menchaca, Daniel Arenas y Andrea Meza, titulares de ‘Hoy Día’, junto a Verónica Bastos y Aylín Mujica mientras la gente comentaba sobre la ausencia de Adamari López y mientras unos pedían una explicación otros se aliviaban de no tener que ver a la ex de Toni Costa.

Los últimos días han circulado varios rumores sobre la presunta salida de Adamari López de ‘Hoy Día’ y es que de la nada se confirmó que su ex compañero Nacho Lozano a quien ejecutivos de Telemundo habían contratado exclusivamente para la nueva etapa del matutino finalmente quedaba fuera de la empresa .

¿Fue despedida de Hoy Día?

Lourdes Stephen apareció de manera intempestiva hace unos días como conductora de ‘Hoy Día’ llevándose a cuestionar a la audiencia sobre el destino que había sufrido Adamari López porque ya no salió en las emisiones recientes del show de Telemundo, lo que desató rumores de que había sufrido lo mismo que Nacho Lozano, el despido.

“Anda operándose otra vez de todos modos no hace falta”, “Mejor que ya no regrese a Telemundo”, “Es lo mejor que ha tenido Telemundo ninguna como ella ese show sin ella no sirve. Te extrañamos por tu talento y profesionalismo”, “Nadie en el mundo se pregunta donde esta Adamari, es más nos tiene sin cuidado!!!”, “Sí, yo esperaba que regresara esta semana!! Hace falta!”, comentaron varias personas en la cuenta de People en Español.