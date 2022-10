Ante esto la misma Adamari durante una entrevista en exclusiva para MundoNow decidió ponerle fin de una vez por todas a las especulaciones que surgieron entorno a su paso por Telemundo y si es que abandonará o no el programa que la ha llevado a tener gran cercanía con el público hispano, así como dar detalles de cómo fue para ella el vivir con el cáncer de mama.

La Chaparrita de Oro dijo en exclusiva para MundoNow que “por lo general la gente que está en el programa somos los últimos que nos enteramos, nosotros escuchamos los mismos rumores que escuchan los demás y nos quedamos con los ojos abiertos porque no sabíamos que iba a pasar”.

Aclaró que es momento en que la propia empresa de Telemundo no ha reportado ningún cambio dentro de su cadena, por lo que seguirá dentro de ‘Hoy Día’ hasta que llegue el verdadero momento de retirarse, “Mientras el público nos quiera seguir recibiendo y la prensa nos de oportunidad aquí vamos a estar al aire”.

La Chaparrita de Oro asegura que lo más importante es mantener una actitud positiva

“Cuando yo pasé por el cáncer yo siento que tuve una actitud positiva, yo tenía un grupo de gente a mi alrededor: mi familia, gente querida, el público que oró por mí, mi fe me fortaleció mucho. Afortunadamente pude enfrentarlo bien, mi mamá que fue una de mis mayores fortalezas y pilares en mi recuperación sufrió de cáncer después que yo”.

“A ella le dio el hodgkin linfoma que le afectó muchísimo y mi mamá se sorprendió que no tenía la misma actitud que me pedía para que me recuperara del cáncer y que luchara y saliera adelante… A ella le costó muchísimo, pensó que se iba a morir… Entonces entiendo que a veces tener una actitud positiva cuesta pero es algo que hay que trabajar”, añadió en exclusiva Adamari López para MundoNow.