Adamari López comparte revelador video en redes sociales

A más de un año de su separación, la actriz y conductora puertorriqueña deja en evidencia a Toni Costa

“¿Cuántas mujeres por aquí como yo?” ¿Qué está pasando? A finales de mayo del año pasado, en sus respectivas redes sociales, tanto Adamari López como Toni Costa les informaban a sus seguidores y público en general que su relación, tras más de 10 años de estar juntos y haber procreado a la pequeña Alaïa, habia llegado a su fin. No entraron en más detalles. Pero ahora, en una de sus publicaciones más recientes en su página de Facebook, donde cuenta con cerca de 8 millones de seguidores, la actriz y conductora puertorriqueña no dudó en dejar en evidencia a su ex, quien actualmente se encuentra en La Casa de los Famosos, reality show de Telemundo. Adamari López necesita a un hombre “que resuelva” A punto de llegar a las 600 mil reproducciones, en este video se observa en primer lugar a Adamari López en el jardín de su hogar en Miami, Florida: “Han sido días lluviosos en Miami y necesito de un hombre!!! Para resolver todos los problemitas en casa, ya que Toni no me dejó instrucciones. ¿Cuántas mujeres por aquí como yo?”, escribió Ada para acompañar esta publicación. La simpática chaparrita, con el buen humor que la caracteriza, le recordó a sus seguidores que ella no tiene habilidades luego de que su piscina estuviera a punto de desbordarse: “Pero yo encontré un hombre que tenía esas habilidades para ver si me puede ayudar a que la piscina agarre un cauce que no sea dentro de mi casa”, expresó.

¿Quién es el hombre que ocupó el lugar de Toni Costa para componer todo este caos? Detrás de Adamari López, se puede ver al hombre que ocupó el lugar de su ex, Toni Costa, para componer todo este caos. Cariñosamente, le dice ‘Trucu’, quien le dijo lo que hay qué hacer en este tipo de casos: “Miren qué rápida solución le encuentra”, dijo la presentadora del programa Hoy Día sin disimular su sorpresa. “Yo voy a dejar que ‘Trucu’, que es el esposo de una de mis mejores amigas, que vaya y resuelva este problema, porque ustedes saben, aquí no hay nadie que sea ‘Trucu’ que me pueda ayudar”, refiriéndose a que actualmente no tiene hombre en casa que la apoye en este tipo de situaciones.

“Yo no sé qué voy a hacer”: Adamari López A punto de terminar con este video, donde dejó en evidencia a Toni Costa por no decirle qué hacer en este tipo de casos, Adamari López reveló lo siguiente: “Yo no voy a resolverlo, yo no sé qué voy a hacer tampoco porque ahora yo encuentro que en mi casa hay más ‘lapachero’ (excesiva humedad) que nunca”. La actriz y conductora puertorriqueña, quien hace apenas unas semanas cumplió 51 años de edad, mostró una parte de su jardín donde se estancó una gran cantidad de agua: “Ustedes saben, estoy solita, así que necesito ayuda para poder resolver estos problemas, ¿cuántas mujeres están como yo que ya no tienen quien les pueda ayudar a resolver estos problemas y tienen que buscar una solución?”, finalizó la boricua.

Le mandan su apoyo a la actriz y conductora puertorriqueña De acuerdo con información de People en español, cuando Toni Costa y Adamari López vivían, junto con su hija Alaïa, en esta casa, el español resolvía de inmediato los problemas que pudieran surgir, algo que ya no es posible hoy en día. De todas formas, Ada se tomó esto con mucho humor sin imaginar los mensajes que le harían llegar sus fans. “Tú y yo pasamos por lo mismo juntas, pero para adelante, para todo hay una solución”, “Ya me pasó y no necesito un señor, mujeres, vamos que se puede”, “Yo solita me empodero, hasta un cerámico he pegado y hasta hoy no se ha salido”, “Se aprende a hacer de todo. No necesariamente hay que depender de un hombre” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).