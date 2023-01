De manera amable, la presentadora de televisión atendió a los medios de comunicación que la cuestionaron respecto al ‘tema de moda’ en estos momentos. No dudó en defender a la colombiana: “Hay que respetar los tiempos de cada uno, hay que respetar la manera de expresarse y si ella esta dolida y si ella siente que esa fue su realidad, ¿por qué no expresarlo a través de la música que es lo que ella sabe hacer?”.

“Ardidos los que la catalogan de ardida”. Cuando nadie lo esperaba, la actriz y conductora puertorriqueña Adamari López, quien este día se ‘encerrará’ en La Casa de los Famosos para vivir una experiencia VIP, sale en defensa de la cantante colombiana Shakira de quienes la llaman ‘ardida’ tras el tema musical que recientemente le ‘dedicó’ a su ex y padre de sus hijos, Gerard Piqué.

“Yo creo que en un ‘tiempito’ que Alaïa crezca un poquito más y pasar tiempo con ella para que entienda que su mamá está en su vida, que está presente. Cuando uno graba novelas o series son temporadas muy largas en donde casi no estamos presentes en la vida de nuestros hijos y creo que en esta etapa, ya separada, la niña necesita un poco más de tiempo conmigo”.

Adamari López aprovechó la oportunidad para decir que la cantante colombiana Shakira representa a muchas mujeres, incluyéndola a ella, que en momentos se han sentido tristes, dolidas y furiosas: “¿Por qué no expresarlo? Enhorabuena por ella”, dijo la actriz y conductora puertorriqueña, que en otro orden de ideas, dijo que aún no se siente lista para regresar a las telenovelas.

“Ardidos los que la catalogan de ardida”: admiradores de Adamari López también defienden a Shakira

No pasó mucho tiempo para que usuarios reaccionaran a las declaraciones que hizo Adamari López en defensa de Shakira de las personas que la llaman ‘ardida’ por la canción que le ‘dedicó’ a Piqué: “Solo los que han pasado por eso, saben la rabia que da”, “Ardidos los que la catalogan de ardida”, “Todos procesamos las cosas en diferentes formas, la de ella es hacer música y ella puede hacer 3, 5 o 10 canciones, ¿en donde se estipula cómo una persona debe pasar su duelo?”.

“Los cantautoras expresan sus emociones positivas o negativas en la música y lo que le hizo el patán de Piqué a ella y a sus hijos no duele”, “No es ardida, ignorantes, es dolida, dolida si está, como no fueron ustedes los humillados, o si los humillaron, pero no tuvieron los hue… que ella si ha tenido de salir al frente y decirlo, que se siente un rehén, que se siente defraudada, entonces solo criticar les queda” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ)