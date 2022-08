Pero sin duda, el entusiasmo vino mucho más de Adamari López quien apareció con una corona de reina de belleza en su cabeza misma que le cedió a Christian de la Fuente para hacerlo sentir como en casa a su llegada a ‘Hoy Día’, pero no dudó en darle unas palabras muy coquetas llenas de piropos.

Desde hace tres días, el actor de proyectos de televisión está conduciendo al lado de Adamari López y compañía en ‘Hoy Día’, por lo que la gente está entusiasmada comentando: “buenísimo tener al bello Christian de la Fuente, porque tiene un buen desplante para estar en la TV y además es muy guapo”, “Así sí me quedo en Telemundo”, “Este Señor es un amor. Él es el que deben poner como presentador, caras nuevas cansados de los mismos con las mismas!!!”.

El actor y galán está de invitado en ‘Hoy Día’ cautivando al público femenino y masculino que se da cita para verlo en acción como conductor especial y la que está encantada con Christian de la Fuente es Adamari López, quien no perdió la oportunidad de hacerlo sentir ‘cómodo’ y recibirlo como Dios manda.

Adamari López está desatada en el matutino de ‘Hoy Día’, pues soltera no hay quien la pare y demuestra que puede ser muy coqueta cuando lo desee y sin compromisos con nadie aún más, pues la semana pasada fue captada bailando muy sensualmente junto al cantante Llane en pleno estudio del show, pero ahora coquetea con Christian de la Fuente.

El momento ‘coqueto’ que Christian de la Fuente vivió con la conductora de ‘Hoy Día’

“Este papacito, bombón, chulería con todo y corona, Christian de la Fuente”, comentó Adamari López recibiendo al conductor invitado mientras le cedía su corona del carnaval de Carolina del Norte, pero el galán no se quiso quedar atrás y le regresó los piropos halagadores a la ex de Toni Costa quien escuchó bastante atenta:

“Gracias por prestarme la corona… Me la prestó, ella es una reina generosa, ella comparte su corona y su reinado”, dijo Christian de la Fuente ante lo expresado por Adamari López, pero la gente no vió con buenos ojos el hecho de que la ex de Toni Costa se mostrara demasiado ‘entusiasta’ con el actor.