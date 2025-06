Adamari López confiesa que contrató a un investigador privado para confirmar infidelidad en una relación

“De entrada cobra una tarifa que, uses las horas o no, porque ese pago que haces es por una cantidad de horas las tienes que pagar las consumas o no las consumas y si quieres más tienes que seguir pagando después de esta tarifa inicial que das”, relató con franqueza.

Firme sobre lo que merece en una relación

Más allá de compartir su experiencia, Adamari dejó en claro que no descarta volver a recurrir a un investigador privado si alguna vez lo necesitara en el futuro.

Para ella, es una herramienta válida para proteger su bienestar emocional y evitar relaciones basadas en mentiras o traiciones.

“Uno no necesita estar con alguien que no quiere estar contigo, pero hay veces que los hombres no tienen los huevos suficientes para decir cuando no quieren estar en una relación o cuando algo está cambiando, entonces se ponen a buscar en otro lado”, reveló Ada.

“Pues si tú te pones a buscar en otro lado yo también tengo la oportunidad de salirme de la relación y buscar en otro lugar mi paz, mi tranquilidad y una relación que valga la pena no una de un pen*jo”, declaró con contundencia.