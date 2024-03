¿Adamari López revela que boxeaba pensando en Luis Fonsi?

Adamari López revela anécdota

Especulación sobre su ex

Continúa la atención mediática

Adamari López vuelve a dar de qué hablar luego de dar una increíble declaración en su programa de Univisión ‘¿Quién caerá?’.

Y es que la boricua compartió una anécdota que involucra a una de sus exparejas y que ha dejado pensando sobre de quién se podría tratar.

La historia logró causar las risas en los presentes, al hacer una pequeña broma que dejaba entrever que López se refería a Luis Fonsi.

Adamari pidió a una de las participantes que compartiera un poco sobre sus conocimientos en una disciplina relacionada a las artes marciales.

Fue entonces que López aprovechó para hablar sobre el momento en el que decidió tomar unas lecciones de boxeo y hacer una impactante revelación.

«Yo una vez estaba haciendo un circuito de entrenamiento con unos chicos que me encantan en Miami y me puse a boxear, pero me quité los guantes», admitió la actriz y presentadora boricua.

«Me entró eso que te saca esa adrenalina y que quieres pegarle tan duro, pero se me olvidó que no tenía los guantes puestos», agregó sobre la anécdota.