«Finalmente nos subimos al avión, esperando llegar con bien a Miami, ha sido un largo recorrido porque no ha terminado hasta que lleguemos a casa», dijo.

Por poco y no llega a trabajar, según comentó visiblemente cansada a bordo del avión, junto a su hija Alaïa.

Sufre los estragos en su cuello por la pérdida de peso

Como es habitual en ese tipo de videos en que el aspecto físico de los famosos resalta, la gente comentó su parecer al respecto del cuello de Adamari López.

«Todos mirando su cuello», «Le faltó pasarle la plancha al cuello», «Son secuelas de las radiaciones», «Su cuello a sus 50 añitos», comenzaron escribiendo.

«Su cuello! Qué tiene», «Su carita no va con su cuello», «El tiempo no perdona», «Lo del cuello pasa cuando no aplicamos el skin care completo», opinaron otros.

«Ni escuché lo que dijo por estar mirando su cuello», «Por qué se le ve así», «Eso pasa cuando te echas mucho perfume en el cuello», añadieron. AQUÍ EL POLÉMICO VIDEO.