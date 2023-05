Para los que no están familiarizados con lo que es el OnlyFans, es una aplicación que se puede descargar desde cualquier dispositivo móvil con el fin de pagar una suscripción mensual para recibir contenido exclusivo de cualquier figura pública en internet.

La famosa actriz y presentadora no se quiso quedar atrás y ‘bromeó’ con abrirse una cuenta, y aunque esto quedó en simplemente un chiste, su reacción sorprendió bastante a los seguidores al quitarse la chaqueta que llevaba puesta y posar de forma sensual, tratando de convencer al espectador.

Hace pocas horas, la famosa conductora publicó un nuevo reel con un audio de una entrevista hecha por una usuaria de Only Fans, la cuál revela que ha recibido hasta 10mil dólares al día gracias a las suscripciones que recibe diariamente, ya que la gente paga por su contenido exclusivo.

La opinión de la gente no tardó en aparecer, pues muchos la apoyaron sobre abrirse una aplicación para dar a conocer contenido exclusivo. «Si hace uno, se llena de gente», «Jajajaja tienes que quitarte más ropa», «Que lo haga, muchas quisieran a esa edad verse así», expresaron algunos usuarios.

¿Qué se hace cuánto?… ya me estoy abriendo mi Only…..», dijo en la descripción del video la guapa boricua . Y es que recordemos que recientemente, Adamari López salió de la televisora que por tanto tiempo fue como su segundo hogar, Telemundo, por lo cual actualmente se piensa que tiene mucho tiempo libre.

Adamari asegura que se abrirá un OnlyFans: ¿Será recibida en Univisión?

Se ha especulado mucho sobre las razones que la llevaron a ser sacada de la lista de presentadores del programa matutino ‘Hoy Día’. Así como también se ha rumorado sobre el futuro de su carrera. Y es que ahora que se encuentra fuera de las filas de Telemundo, se ha señalado que su futuro podría ser en manos de Univisión.

Javier Ceriani, por medio del programa de 'Chisme No Like' ha asegurado que Adamari López ha conseguido un nuevo trabajo con Univisión. Señalan que este sería el regreso de la boricua a la pantalla chica pero no como conductora de programa matutino.