«Ese es tu pedo»: Adamari arremete nuevamente contra Luis Fonsi

Adamari López y Chiquibaby: Nuevo dúo mediático

‘Ada y Chiqui De Show’: Éxito en YouTube

Adamari responde a Luis Fonsi

En un giro inesperado, Adamari López ha irrumpido en la escena mediática con su nuevo programa en compañía de su amiga y excompañera de trabajo, Chiquibaby.

El dúo dinámico ha decidido conquistar las plataformas digitales con su show titulado ‘Ada y Chiqui De Show’, que se encuentra disponible en YouTube.

El impacto no se hizo esperar, esto tras compartir un fragmento del programa en las redes sociales, generando un revuelo entre sus seguidores y curiosos donde Adamari arremete contra Luis Fonsi.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el momento en el que Adamari López retomó un tema que ha sido objeto de intensas especulaciones en las redes sociales.

Se trata de la canción ‘Pasa la página’ de su expareja Luis Fonsi, la cual han señalado que se trata de una indirecta dirigida a Adamari.

Con una expresión de molestia, Adamari declaró: «Si tú quieres, pasa la página tú, si aprendiste o no aprendiste de lo que te tocó vivir, ese es tu pedo».

La presentadora no escatimó en determinación al añadir: «Pero no me digas a mí, pasa la página, que yo tengo el derecho de decidir cuándo me sale de mis ovarios pasar la página».