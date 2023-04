Es importante destacar que lo anterior no se trata de un simple “chisme” o rumor, sino que fue confirmado por los propios presentadores de Despierta América., Karla Martínez y Alan Tacher, quienes anunciaron que tendrían una sorpresa muy especial para todos los televidentes, y posteriormente compartieron el promocional en la cuenta oficial de Instagram del programa.

Pese a que no se revelaron más detalles de la celebración que la conductora compartirá primero con el programa de Univisión, se sospecha que se trata de la primera comunión de su querida hija Alaïa. Si bien aún no se ha confirmado esta sospecha, los seguidores de la conductora están emocionados por la posibilidad de ver a la familia en un momento tan importante de sus vidas.

“Desde chiquita para mí siempre Dios ha tenido en mi vida un lugar muy importante. El Espíritu Santo, que es lo que vive dentro de nosotros, siempre se ha manifestado en mí y eso es lo que he tratado de pasarle a Alaïa”, reveló Adamari López para People.

¿Qué dice la gente de la aparición de la ‘chaparrita consentida’?

Las opiniones no se hicieron esperar, y es que, seguidores de la boricua de inmediato mostraron su apoyo con tiernos mensajes como corazones, aplausos y un “vamos Ada” en los comentarios de la publicación.

Sin embargo, no todo fueron buenos comentarios, ya que algunas personas creen que conductora no debería continuar presente en la televisión. “Que aburrido, no tengo nada en contra de la señora Adamari, pero ya aburre, queremos ver caras nuevas”, comentó una usuaria de Instagram.