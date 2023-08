«Nada por aquí, nada por allá»: Critican a Adamari López por jumpsuit azul pegadito

Aunque prácticamente tiene todo listo, la ex conductora del programa Hoy Día entra ‘en shock’ al darse cuenta que le falta su shampoo.

«Mi gente linda, ustedes me han preguntado que cómo logro controlar el frizz y tener mi cabello brilloso y sedoso durante mis viajes?».

A pesar de tener cerca de 9 millones de seguidores, varios de ellos no se tentaron el corazón para criticarla por su apariencia.

Sin embargo, muchas personas en vez de halagarla le recalcaron que ya no es una jovencita de 20 años de edad, además de señalar su outfit.

Llama la atención que no lleva una gota de maquillaje en su rostro, lo cual resalta aún más los rasgos de su bello rostro.

Críticas al Estilo de Vestir de Adamari López

Una usuaria no esperó mucho tiempo para decirle a Adamari López que era ‘simpática’, pero que eso que traía puesto ‘no le va’.

Otra persona dijo que si ella ‘no se mira bien’, simplemente ‘no se mira bien’, mientras que alguien más comentó: «Nada por aquí nada por allá».

«¿Pero ella no tiene espejos en su casa? No te pongas esa ropa!!! Hay ropa que te queda bonita, no esa», expresó una seguidora.

Alguien más quiso hacer una burla de la actriz y conductora puertorriqueña y dijo lo siguiente: «Esta señora está como la cumbia, nada por delante nada por detrás».