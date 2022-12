“Aquí, yo sinceramente pienso que Clara Chía no tiene la culpa de nada, el baboso es él, él es el que no sabe ni qué quiere y de una va a pasar a otra”, dijo la mexicana. Andrea hizo estas declaraciones haciendo alusión a que, si el español ya terminó su relación con la intérprete de ‘Te felicito’, se le haría fácil también romper con su novia actual.

People en Español destaca que el argumento de Adamari, sin embargo, no terminó de convencer a Meza y ella replicó: “No, no, no, ¿quién fue el que rompió la relación? Aquí estamos diciéndole al hombre ‘no, tú estás bien, tú tranquilo, si a ti te coquetean pues ni modo”, comentó.

Varias de sus compañeras quisieron reaccionar a estos comentarios de Meza, pero fue Adamari quien levantó la voz de entre las demás, demostrando su molestia y que no estaba de acuerdo con la modelo. “Ella sabía que estaba metida dentro de una relación, se pudo haber esperado o no haber aceptado salir con él en vez de aceptar salir con un hombre que tiene una relación de 12 años con una mujer”, dijo la también actriz.

¿Enemistad en ‘Hoy Día’?

Y la famosa conductora de Puerto Rico retomó: “Yo no estoy diciendo que él está bien”, dejó claro Adamari, “Pero tampoco ella. O sea una mujer que entra en una relación sabiendo que tiene una relación con otro hombre no, no es una robamaridos pero está mal. Es una mujer que no tiene principios tampoco”, concluyó según el fragmento del video.

La ‘acalorada’ discusión dio pie a crear rumores de una enemistad o un mal ambiente laboral tras la reciente integración de nuevos elementos como la mexicana Penelope Menchaca, en el popular programa de revista de Telemundo, ‘Hoy Día’. Da click aquí para ver como Adamari López se le va encima a Andrea Meza por ‘defender’ a la novia de Piqué.