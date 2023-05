Adamari López lanzó una advertencia a sus seguidores

A través de Facebook mandó un mensaje

Alertó sobre lo que están tratando de hacer ‘a su nombre’ Tras su salida de Telemundo, Adamari López ha estado gozando de su tiempo libre, como mamá y también con proyectos de empresaria que tienen que ver con productos para bajar de peso, sin embargo, ahora lanzó una advertencia a sus miles de seguidores en Facebook mediante un video en el que lucía preocupada. Sin maquillaje, desde su casa y más ‘al natural’ de lo que estábamos acostumbrados a verla en ‘Hoy Día‘, Adamari López utilizó unos minutos de su tiempo para dar unas palabras a sus seguidores quienes siempre están pendientes de lo que hace y ahora que salió de Telemundo con más razón, pues la extrañan en la pantalla. Adamari López reaparece ‘al natural’ Muy mortificada, la boricua no quiso que sus seguidores estuvieran cayendo en estafas que están haciendo ‘a su nombre’ y utilizando una poderosa ‘arma’ que ella siempre ha promocionado: su peso; y es que en las últimas semanas le han llegado mensajes que está considerando bastante sospechosos y así lo contó: “Hola mi gente linda, un besito muy grande para todos; yo revisando todo lo que tengo en las redes sociales me he encontrado con muchísima gente que me ha enviado mensajes en donde se promociona que yo estoy vendiendo pastillas, haciendo dietas milagrosas, bebidas mágicas, que si me tomo unas gomitas, un montón de productos que no tienen nada que ver…”, comenzó diciendo.

Alerta sobre el fraude que hacen ‘a su nombre’ La boricua se tomó muy en serio los mensajes que sus seguidores le enviaron y advirtió: “Yo ni tomo gotas, ni uso pastillas ni de ninguna manera promociono ninguno de esos productos que dicen que milagrosamente se va a bajar de peso y se los quería comentar porque lo veo a cada rato y además ustedes mismos me los han estado mandando y me preguntan mucho en mi e-mail si esos productos los recomiendo”, narró. Y continuó: “Esos son productos que a lo mejor lo que quieren es estafarlos porque si tú entras a la página que viene porque he tratado de entrar, no te lleva a ningún lugar, simplemente te agarran tu información y al final no ocupa nada de lo que te dice el producto que es y están utilizando mi imagen de fotos que encontraron en mis redes sociales o cuando estaba en el programa de cosas que yo decía para el programa y lo están utilizando como si fuera para la promoción de cada uno de esos productos”, aseguró.

Adamari López está molesta con lo que están haciendo La boricua rogó a sus seguidores cuidarse de las estafas: “No caigan en la venta de esas cosas falsas; todo lo que yo pueda hacer lo promociono directamente yo solamente en mis redes sociales y siempre la información de primera mano se las digo yo y nunca van a ver que yo hago promoción a través de cualquier otro website”, manifestó. Ella pidió a sus seguidores que siempre corroboren que los sitios en donde se anuncien sus productos o servicios tengan la autenticidad y seriedad debidos, además de que sean promocionados en cualquiera de las redes sociales de Adamari López y la presentadora y actriz finalizó con un mensaje sobre el esfuerzo que ha hecho para bajar de peso.

Reconoce que ha hecho mucho esfuerzo para tener la figura que posee actualmente Tras años atacada por su peso, desde 2021, Adamari López logró adelgazar y lograr una mejor silueta y estado físico envidiable a sus 52 años, por lo que también le dijo a sus seguidores el esfuerzo que ha hecho: “Me estoy esforzando mucho, como ustedes saben he dejado el refresco del todo y me he estado dedicando a cuidarme para verme y sentirme como a mi me gusta y como yo quiero”, dijo. Recomendó a sus seguidores que quieran bajar de peso a no realizar cosas extremas: “Que no están certificadas por un doctor, aún y cuando yo se los pudiera decir, ustedes tienen que ir con un doctor y ver si cada uno de los ejercicios que a lo mejor en un gimnasio le propone, usted los puede hacer y si esa manera de alimentarse es correcta para su organismo”, finalizó la boricua. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LA ADVERTENCIA DE ADAMARI LÓPEZ.

TE PUEDE INTERESAR