Adamari habla sobre su separación con Toni Costa y hace inesperadas revelaciones

«Siempre he deseado que Alaïa y Toni tengan una relación bonita y que pasen tiempo. Alaïa siente que necesita a su papá, y se lo disfruta mucho», mencionó.

«Al principio, aunque fui la que tomó la decisión, hay coraje, hay dolor y quizás no soy la misma del principio», dijo en un principio Adamari López.

La conductora enfatizó que, aunque no buscan ser íntimos amigos, existe la necesidad de mantener una cordialidad y una buena relación entre ellos.

La revelación de López no solo incluyó su propia transformación emocional, sino también la visión hacia el futuro de la relación con Toni Costa.

No le interesa la vida personal de su ex

Así lo dijo: «Yo no me quiero meter en absolutamente nada que tenga que ver con su vida personal y con cómo él maneje esa vida personal a menos que afecte a Alaïa», expresó.

La actitud pragmática y centrada en el bienestar de su hija es evidente en las palabras de la actriz: «Si afecta a Alaïa, entonces sí me da la gana de meterme».

«Siempre y cuando tú veas que hay algo que yo haga que pueda afectar a la niña te tienes que meter porque tú como papá tienes que querer lo mejor para ella», declaró.

«A mí no me interesa nada que tenga que ver con lo que él quiera hacer, siempre y cuando no le afecte a ella», afirmó con determinación en entrevista con Erika de la Vega.