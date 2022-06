Adamari habla de ‘infidelidad’ en Instagram, y le dicen que supere a su ex

Recordemos que su ex Toni Costa , mantiene una relación actualmente con la modelo mexicana Evelyn Beltrán, a quienes se les ha visto de lo más enamorados. Por su parte, Toni, quien se encuentra en ‘La Casa de los Famosos 2’, ha hablado mucho de Adamari López, lo cual hace pensar a los fans que el ‘aún no la supera’. Archivado como: Adamari habla de infidelidad

“Si tu eres la otra y el tipo se queda contigo, ganaste la batalla… Pero recuerda que te quedaste con el traidor”. Es la frase que dobla Adamari López en su reel con casi 60,000 likes. Como lo mencionamos anteriormente, esta no es la primera vez que Ada hace de las suyas con ‘indirectas’…

Y es que, cuando Adamari López hace doblaje de videos en donde se le escucha a otra persona hablar de situaciones amorosas ‘difíciles’, inmediatamente sus fans lo ligan con posibles problemas de amor que pueda tener Adamari, y también ‘indirectas’ hacia su ex Toni Costa.

Adamari habla de infidelidad: Le dicen que ‘ya supere a Toni’

En la sección de comentarios, tal parece que los fans de la conductora y actriz puertorriqueña le piden que ‘ya supere a Toni’, pues le han dicho que deje de dedicarle y que efectivamente, pudo haber sido otra indirecta para el bailarín español. “Válgame, duro y directo”, “Así es chaparrita hermosa te diste tu lugar”.

“Muy cierto, pero Ada… ¡supera ya lo tuyo! son muchos años y, pasa la página. Se nos va la vida si no pasamos páginas”, “Es para Toni Costa”, “No lo superas, las indirectas lo dicen todo. Cambia el chip Ada”, “Madre mía, pero todos tus reels son con veneno”, “Suena a que está dolida”, “Ya supéralo”, “Las indirectas son indicios de que no lo superas. La mejor manera es ignorar, y así, demuestras que ya no te importa el hombre”, dijeron algunos usuarios en Instagram. (VER VIDEO) Archivado como: Adamari habla de infidelidad