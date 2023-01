Adamari López revela lo que le molestó sobre Toni en La Casa de los Famosos

La conductora hace confesión sobre su ex y él le decide responder

¿Toni está mintiendo? La gente desenmascara al ex de la conductora Adamari desenmascara a Toni Costa: El ingreso de Adamari López a La Casa de los Famosos ha sido toda una sorpresa para miles de personas, quienes tras los rumores de que aparecería en esta nueva temporada, comenzaron a especular que estaría la chaparrita consentida, y estos rumores terminaron siendo ciertos. Sin embargo, las pocas horas que Ada ha estado presente en el famoso reality show de Telemundo, ha dado mucho de qué hablar, pues además de hablar de su ex Luis Fonsi, no dudó en tocar el tema de su ruptura con Toni, pero al parecer el bailarín español no se quedó callado tras las declaraciones de la presentadora. Adamari da su punto de vista sobre la participación de Toni en LCDLF 2 En un pequeño fragmento de La Casa de los Famosos, podemos ver a Adamari López adentrándose en una plática profunda junto a otras dos participantes del reality, en donde todas están hablando sobre lo que ocurrió con Toni Costa y la presentadora de ‘Hoy Día’. “Tú te mantenías hermética y aquí a él se le olvidó que habían cámaras”, “Por eso lo criticaban, porque decían que se colgaba del nombre de Adamari”, le dice una de sus compañeras hablando de las declaraciones que el español hizo acerca de los motivos por los cuales se separaron, en donde se encontraba en la cocina de la famosa casa. Archivado como: Adamari desenmascara a Toni Costa

Adamari desenmascara a Toni Costa: Esto fue lo que no le pareció bien de su ex a Adamari Mediante avanzaba la plática, la boricua dio su punto de vista sobre el porque ella piensa que Toni hizo revelaciones tan fuertes sobre los motivos por los cuáles terminaron, pues aseguró que fue una situación que le complicó todo, incluso no quería que su hija se enterara. “Lo que me dolió, no por mi, si no por la niña, el peso que tiene. Eso se queda en ella, y un día llega alguien y que le diga “Tu papá dijo…”, y eso me chocó mucho”, dijo Adamari, además, dio a conocer que ella nunca vio eso ni se enteró de las declaraciones hechas por Toni. Archivado como: Adamari desenmascara a Toni Costa

Toni no se queda callado, y decide contar su ‘verdad’ En un screenshot compartido por la página de Instagram Escandalo_o, Toni no se quedó de brazos cruzados, y a través de un comentario expresó su punto de vista sobre lo que Adamari habló de él en este pequeño adelanto en el reality de Telemundo, diciendo lo siguiente: “Para empezar jamás diría que mi hija fue la razón o la culpable de mi separación porque no lo fue”, comenzó diciendo. “Estábamos en una conversación varias personas en la cocina en la casa y prácticamente todas las personas coincidían en que esto afectaba a la pareja y yo me refería a eso, que es algo que puede afectar, distanciar o enfriarse. Normal que no me acuerde de lo que supuestamente dije porque yo no dije eso así. Si me entendieron otra cosa lo siento, pero mi hija es sagrada y no la culparía de algo así. Gracias a las personas que ven sanamente lo que hago”, confesó Toni. Archivado como: Adamari desenmascara a Toni Costa

Adamari desenmascara a Toni Costa: ¿Qué fue lo que dijo Toni Costa que enfureció la conductora? En una plática que el instructor de zumba tuvo con Laura Bozzo, Ivonne Montero, Nacho Casano y Natalia Alcocer en la cocina de la casa, Toni se sinceró y habló acerca de uno de los más fuertes motivos por los cuales se separaron él y la conductora de Hoy Día. Toni dijo que tanto a él como Adamari le hizo falta ‘compromiso’. “Empezamos con la típica como una cunita así que está como en la cama y luego había una cunita, pero eso fue recién nacida, al lado mío porque era yo el que le daba todos los biberones de madrugada y estaba a mi lado. Y luego de ahí ya tocaba pasarla a su cuna, que estaba en otro cuarto, y eso nunca ocurrió, entonces ya se quedó con nosotros en medio”, contó el español. Cabe resaltar que en los comentarios, la gente recuerda perfectamente lo que Toni dijo aquella vez: “Si lo dijo, que el que la niña durmiera con ellos tuvo que ver en la separación”, “Yo si recuerdo Toni lo dijo y quedé sorprendida”, “Sí, si lo dijo, ahora que no se raje”, “Si lo dijo”, dijeron usuarios en comentarios. Archivado como: Adamari desenmascara a Toni Costa (VER VIDEO DE TONI COSTA HACIENDO REVELACIONES SOBRE ADAMARI).

TE PUEDE INTERESAR