Demócratas denuncian amenazas tras acusaciones de Trump
Publicado el 11/23/2025 a las 15:51
- Demócratas denuncian amenazas crecientes
- Retórica presidencial genera alarma
- Legisladores responden a acusaciones
Los congresistas demócratas acusados esta semana de sedición por el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtieron que las afirmaciones del mandatario son “muy graves” y que ya han desencadenado amenazas de muerte contra ellos y sus familias.
Los legisladores señalaron que las acusaciones surgieron luego de que seis congresistas demócratas difundieran un vídeo instando a miembros del Ejército a defender la Constitución y a no acatar “órdenes ilegales”, sin detallar a qué órdenes se referían.
#Internacional 🇺🇸 l El liderazgo demócrata de la Cámara pidió apoyo urgente a la policía del capitolio, después de que el presidente Trump, sugiriera que las declaraciones de varios legisladores eran castigables con la muerte.
El congresista Jason Crow, de Colorado, explicó en el programa Face the Press de la cadena CBS que él y su familia están recibiendo amenazas de muerte y de bomba, lo que atribuye directamente a la retórica del presidente.
Crow afirmó que se está tomando la situación “muy en serio” ante la naturaleza “inquietante” de los mensajes que han comenzado a recibir desde que Trump llamó a arrestarlos y juzgarlos por sedición.
“Cuando el presidente de Estados Unidos amenaza con ejecutar, ahorcar y arrestar usando esta retórica, la gente lo escucha”, lamentó Crow en la entrevista.
Acusar de sedición y la escalada política
El congresista recordó que Trump lo incluyó entre los seis legisladores a los que instó a procesar penalmente, una acción que calificó de peligrosa y sin precedentes.
La tensión política aumentó desde enero, cuando Trump retornó al poder y ordenó despliegues militares en distintas ciudades del país, en su mayoría gobernadas por demócratas, bajo el argumento de controlar disturbios que, según él, están respaldados por la “izquierda radical”.
Estos despliegues han sido bloqueados por diferentes tribunales, que consideraron inválido el razonamiento presentado por la Casa Blanca.
Reacciones dentro del Congreso
#MundoDCA | Varios congresistas demócratas presentan denuncias contra Trump por amenazar con arrestos
La senadora Elissa Slotkin, de Michigan, también criticó al presidente en el mismo programa televisivo, acusándolo de utilizar “el Departamento de Justicia como arma”.
Slotkin aseguró que Trump intenta silenciarlos porque no quiere que se hable sobre el vídeo en el que instaron a los militares a no cumplir órdenes ilegales.
Sostuvo que la situación se deterioró “casi de inmediato” tras las declaraciones del mandatario y advirtió que las llamadas amenazantes a sus oficinas aumentaron de forma considerable.
Otro de los acusados, el senador Mark Kelly, de Arizona, recalcó que la retórica de Trump es “muy grave” y subrayó que las palabras del presidente “tienen un peso enorme, más que las de cualquier otra persona en el país”.
Kelly insistió en que ese poder simbólico convierte en especialmente peligrosos los señalamientos directos contra legisladores.
Un conflicto que escala en el contexto militar y político
Las acusaciones de Trump coincidieron con el incremento del despliegue militar estadounidense en el Mar Caribe, una acción que, según la Casa Blanca, busca presionar al presidente venezolano Nicolás Maduro y combatir el narcotráfico.
Este despliegue ha derivado en la destrucción de alrededor de una veintena de embarcaciones clasificadas por Washington como “narcolanchas” y la muerte de 83 de sus ocupantes, según las cifras difundidas por el Gobierno estadounidense.
Varios legisladores demócratas, entre ellos Crow, presentaron denuncias policiales el viernes por las publicaciones del presidente, un paso que, aunque difícilmente derive en acciones legales, evidencia el nivel de tensión existente entre la bancada demócrata y Trump.
Las denuncias marcan un nuevo capítulo en el enfrentamiento político que se ha intensificado desde el regreso del presidente al poder y que ahora incluye acusaciones de sedición, amenazas de muerte y un ambiente legislativo cada vez más fracturado.