Demócratas denuncian amenazas tras acusaciones de Trump

Los congresistas demócratas acusados esta semana de sedición por el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtieron que las afirmaciones del mandatario son “muy graves” y que ya han desencadenado amenazas de muerte contra ellos y sus familias.

Los legisladores señalaron que las acusaciones surgieron luego de que seis congresistas demócratas difundieran un vídeo instando a miembros del Ejército a defender la Constitución y a no acatar “órdenes ilegales”, sin detallar a qué órdenes se referían.

El congresista Jason Crow, de Colorado, explicó en el programa Face the Press de la cadena CBS que él y su familia están recibiendo amenazas de muerte y de bomba, lo que atribuye directamente a la retórica del presidente.

Crow afirmó que se está tomando la situación “muy en serio” ante la naturaleza “inquietante” de los mensajes que han comenzado a recibir desde que Trump llamó a arrestarlos y juzgarlos por sedición.

“Cuando el presidente de Estados Unidos amenaza con ejecutar, ahorcar y arrestar usando esta retórica, la gente lo escucha”, lamentó Crow en la entrevista.