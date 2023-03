Acusan a reportero de abusar sexualmente de mujeres

Las señaladas como afectadas denunciaron múltiples irregularidades en su caso por parte de las autoridades del país, como la pérdida de la prueba principal, que es el examen ginecológico forense . “Tengo dos años luchando en un proceso legal, que en vez de dar justicia, lo viene beneficiando a él (Lenín Rojas). Hasta se me negó en su momento el derecho a un abogado”, explicó la joven que hoy cuenta con 20 años.

Las jóvenes mantienen una acusación desde mayo de 2021 contra el reconocido locutor de la emisora Ok101 Fm de Maracaibo, Venezuela, Lenin Rojas, quién supuestamente habría abusado sexualmente de ellas. Al no obtener justicia, hicieron pública su denuncia en un video que publicaron a través de las redes sociales.

También negó las acusaciones de extorsión que realizó el locutor Lenin Rojas: “María Virginia no te está pidiendo dinero, somos gente trabajadora”. El equipo de MundoNow intentó contactar con la emisora en la que trabaja el presunto agresor para obtener su versión, pero fue imposible obtener respuesta alguna.

El locutor Lenin Rojas también ofreció su versión de los hechos

Por su parte, haciendo uso de su defensa, el locutor después de leer un artículo de la constitución de Venezuela, acusó a las víctimas de ser extorsionado por ellas. “No me prestaré para un chantaje, no me prestaré para la extorsión, pronto apareceré con las pruebas contundentes de esta difamación”, publicó en redes sociales.

Sin embargo en un audio obtenido por MundoNow se puede escuchar supuestamente al acusado pedir a una de la víctimas no decir nada de lo que ocurrió, en el supuesto audio se escucha cómo le pide disculpas y hasta le asegura que si no hace pública la situación el se compromete a buscar un psicólogo y alejarse lo más que pueda de ellos.