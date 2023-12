Acusan a Peso Pluma de andar ‘en malos pasos’

«Yo lo digo tajantemente, este hombre no es un cantante, este hombre es un vocero del Cártel de Sinaloa «, afirmó la escritora.

«Peso Pluma le dedica esta canción de ‘El Belicón’, y este sujeto como vocero, no se puede decir otra cosa», destacó la periodista a los medios de comunicación.

Fue la periodista y escritora Anabel Hernández, quien no dudó en hablar sobre los supuestos malos pasos que está dando el intérprete.

Hernández, reconocida por su valentía y determinación al exponer verdades incómodas, no dudó en abordar el tema de la relación de Peso Pluma con una célula delictiva.

Ante las supuestas acciones del cantante mexicano, la investigadora no dudó en expresar que el gobierno mexicano no tomó ‘cartas en el asunto’.

¿Tiene patrocinadores?

Las declaraciones de Hernández, cuya reputación como investigadora ha transcendido fronteras, han generado un impacto significativo en la percepción pública del artista.

«¿Quién le estuvo pagando la Payola para que estuvieran sonando y sonando sus canciones, propagando el mensaje criminal, generando simpatías, adeptos y tolerancia y justificaciones de lo que es injustificable?», precisó.

«Casi casi como un homenaje a los chapitos. Toda esta permisidad no podemos pensar que es casual, no podemos ser ingenuos, no podemos ser tontos ni ciego», destacó.

La autora no solo ha sugerido la posibilidad de la vinculación de Peso Pluma con actividades delictivas, sino que también ha advertido sobre las consecuencias que esto podría acarrear.