Madre de las niñas se queja en Instagram

La usuario de Instagram que resultó ser la madre de las niñas a las que Rosita les niega el saludo, subió el video a su cuenta de Instagram y se quejo en el pie de foto: “Voy a seguir publicando esto, porque esto me tenía enojada. Estábamos saliendo de Plaza Sésamo y los niños querían detenerse para ver a los personajes.”

“¡ESTA persona repugnante le dijo descaradamente a nuestros hijas que NO y luego procedió a abrazar a la niña blanca que estaba a nuestro lado! Luego, cuando fui a quejarme, me miraron como si estuviera loca. Le pregunté a la señora quién era el personaje y quería ver a un supervisor y me dijo que ELLA NO SABÍA!! ARCHIVADO DE: personaje Plaza Sésamo discriminación