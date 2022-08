¿Todo es una farsa?

A pesar de que ninguno confirmó una relación, era obvio que entre Cazzu y Christian Nodal había algo más que amistad, pero recientemente mientras al mexicano lo han criticado por ya no tener tatuajes, a ella no la alcanzan a descifrar sus seguidores ¿habrá sido pura publicidad y se cansaron de eso?

Los comentarios del video señalan: “Gente Cazzu es una referente Argentina, Una pionera, infórmense. Nodal debería agradecer”, “Jajaja por Dios ese video fue mucho antes de salir con Nodal, dejen de tirar Cazzu tiene más años en esto de la música que Nodal.. ella no necesita de él para ser conocida”, “Yo soy de México y la neta no conocía a Cazzu. Y la verdad su música, sus letras se me hace muy naco”, “Bueno ustedes no saben nada él es su mejor amigo y tiene un video con ella”, defendieron a la supuesta novia de Nodal.