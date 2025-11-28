Acusan de asesinato en primer grado al sospechoso del tiroteo que estremeció Washington D.C.
Publicado el 11/28/2025 a las 15:08
- Acusan a sospechoso del tiroteo en Washington
- Investigación avanza en varios estados
- Víctimas siguen en riesgo
La fiscalía federal del Distrito de Columbia confirmó que el sospechoso del tiroteo que dejó una agente muerta y otro miembro de la Guardia Nacional gravemente herido enfrentará cargos de asesinato en primer grado.
Además, la fiscal Jeanine Pirro adelantó que los delitos iniciales fueron elevados tras revisar la gravedad del ataque ocurrido en pleno día festivo nacional.
“Sin duda habrá muchos más cargos, pero estamos elevando los delitos iniciales de agresión a asesinato en primer grado”, declaró Pirro.
Las autoridades continúan investigando el caso y analizan nuevas imputaciones.
Identidad del presunto responsable y estado de las víctimas
El sospechoso fue identificado como Rahmanullah Lakanwal, un ciudadano afgano de 29 años.
Pirro señaló que, por ahora, no se han revelado los motivos que pudieron llevarlo a abrir fuego contra los agentes.
El presidente Donald Trump informó que la víctima mortal, Sarah Beckstrom, de 20 años, falleció horas después del ataque.
Además, el otro miembro de la Guardia Nacional, Andrew Wolfe, de 24 años, permanece en estado crítico.
El tirador también está hospitalizado
Tras ser reducido por agentes en la escena, Lakanwal quedó gravemente herido y también continúa hospitalizado bajo custodia.
Según los datos iniciales, el sospechoso había trabajado previamente con una unidad militar respaldada por la CIA en Afganistán.
En 2021 fue evacuado a Estados Unidos a través del programa humanitario ‘Operation Allies Welcome’, tras la retirada de las tropas estadounidenses del país asiático.
Las autoridades han comenzado a ejecutar órdenes judiciales vinculadas al caso.
Investigación activa en varios estados del país
Pirro explicó que la recopilación de pruebas se extiende más allá de Washington.
Dijo que se están solicitando y ejecutando órdenes judiciales “no solo en el estado de Washington, sino también en otras zonas del país”.
El caso ha conmocionado a gran parte del público debido a que ocurrió en un feriado nacional, un detalle que elevó la indignación social.
“Ser asesinado a tiros en la calle en un día festivo nacional es una atrocidad, y la persona que lo hizo pagará el precio más alto”, afirmó la fiscal.
Posibles cargos por terrorismo y pena de muerte
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, adelantó que el Gobierno podría avanzar con cargos relacionados con terrorismo.
Asimismo, la funcionaria dejó abierta la posibilidad de solicitar la pena de muerte para el sospechoso, dependiendo del resultado de la investigación.
El proceso judicial contra Lakanwal será seguido de cerca por autoridades federales, congresistas y la opinión pública.
Con dos jóvenes agentes afectados y un atacante bajo custodia, el caso se perfila como uno de los más delicados del año para la justicia estadounidense, señaló ‘EFE’ y ‘NBC News‘.