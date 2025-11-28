Acusan de asesinato en primer grado al sospechoso del tiroteo que estremeció Washington D.C.

Acusan a sospechoso del tiroteo en Washington

Investigación avanza en varios estados

Víctimas siguen en riesgo

La fiscalía federal del Distrito de Columbia confirmó que el sospechoso del tiroteo que dejó una agente muerta y otro miembro de la Guardia Nacional gravemente herido enfrentará cargos de asesinato en primer grado.

Además, la fiscal Jeanine Pirro adelantó que los delitos iniciales fueron elevados tras revisar la gravedad del ataque ocurrido en pleno día festivo nacional.

“Sin duda habrá muchos más cargos, pero estamos elevando los delitos iniciales de agresión a asesinato en primer grado”, declaró Pirro.

Las autoridades continúan investigando el caso y analizan nuevas imputaciones.

Identidad del presunto responsable y estado de las víctimas

El sospechoso fue identificado como Rahmanullah Lakanwal, un ciudadano afgano de 29 años.

Pirro señaló que, por ahora, no se han revelado los motivos que pudieron llevarlo a abrir fuego contra los agentes.

El presidente Donald Trump informó que la víctima mortal, Sarah Beckstrom, de 20 años, falleció horas después del ataque.

Además, el otro miembro de la Guardia Nacional, Andrew Wolfe, de 24 años, permanece en estado crítico.