Salvador Zerboni quiso dejar en claro que entró a este reality show no a competir contra los demás habitantes, sino contra sí mismo: “La única forma de sobresalir en un proyecto que es tan subjetivo y yo creo que todos somos aceptados para bien o para mal, entonces, me dediqué a tener este tipo de retos, como soportar al personaje más complejo y complicado, que era Laura Bozzo“.

El actor mexicano aseguró que fue todo un éxito cargar a la conductora peruana como si fuera ‘su cruz’ y ‘su viacrucis’. Segundos después, se le pregunto por las actitudes que tuvo hacía la actriz Ivonne Montero y sí se arrepentía de haberlo hecho y él respondió: “No me arrepiento absolutamente de nada. ¿Cómo me voy a arrepentir de enojarme de no ganar después de estar 100 días encerrado? Por supuesto que uno se enoja, son los sentimientos reales, no tiene nada de malo, y de eso, a no ser caballero (con Ivonne Montero) tampoco la iba a sacar en hombros si estuvimos compitiendo contra otro, no pasa nada, caballero soy”, expresó Salvador Zerboni. Archivado como: Salvador Zerboni ratero