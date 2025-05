Acusan en EE.UU. a padre e hijo por vínculos con el CJNG y contrabando de petróleo

Las autoridades federales de Estados Unidos acusaron a un padre y su hijo residentes en Utah por colaborar con el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El caso involucra el contrabando de petróleo crudo mexicano, lavado de dinero y apoyo a una organización terrorista extranjera, marcando una escalada significativa en la lucha contra el financiamiento del narcotráfico.

James Lael Jensen, de 68 años, y su hijo Maxwell Sterling Jensen, de 25, fueron señalados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) como operadores de una empresa en Texas que habría servido como fachada para los negocios del CJNG.

Ambos enfrentan cargos por conspiración para proporcionar apoyo material al cartel, considerado una organización terrorista extranjera por el gobierno estadounidense.

BREAKING: Utah oil tycoon James Jensen and wife Kelly arrested in a dramatic raid on their $9.2M mansion for allegedly smuggling $300M in oil from Mexico with cartel help. pic.twitter.com/bHPEahzFC6

— TaraBull (@TaraBull808) May 12, 2025