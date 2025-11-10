Buscar
Inicio » Deportes » Acusan a Clase y Ortiz de fraude y soborno en Grandes Ligas

Acusan a Clase y Ortiz de fraude y soborno en Grandes Ligas

Los pitchers Emmanuel Clase y Luis Ortiz, de los Cleveland Guardians, fueron acusados de amañar apuestas en la MLB.
Por 
2025-11-10T16:36:25+00:00
FOTO: SHUTTERSTOCK

Publicado el 10/11/2025 a las 11:36

Los lanzadores dominicanos Emmanuel Clase y Luis Ortiz, ambos de los Cleveland Guardians, fueron acusados formalmente por la fiscalía de Brooklyn por su presunta participación en un esquema de amaño de apuestas en las Grandes Ligas de Beisbol (MLB).

De acuerdo con la acusación presentada en el Distrito Este de Nueva York, los jugadores enfrentan cargos de fraude, conspiración y soborno, por haber alterado deliberadamente lanzamientos en partidos oficiales para beneficiar apuestas deportivas ilegales.

Detalles de la acusación federal

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida de Dugout Forever (@dugoutforever)

El documento judicial, de 23 páginas, describe un plan en el que los lanzadores habrían lanzado bolas intencionalmente con el fin de manipular las apuestas sobre si un lanzamiento sería strike o bola.

La investigación sostiene que el esquema comenzó en mayo de 2023 con la participación inicial de Emmanuel Clase, y que Luis Ortiz se incorporó poco después.

El 15 de junio, Ortiz habría recibido 5,000 dólares por ejecutar un lanzamiento irregular, mientras que Clase habría cobrado otros 5,000 dólares por facilitar la acción.

Posteriormente, el 27 de junio, ambos repitieron el acto y recibieron 7,000 dólares cada uno, según el expediente.

La fiscalía de Brooklyn presentó pruebas de movimientos financieros y comunicaciones entre los implicados y terceros apostadores, señalando una red de manipulación sistemática.

Posibles penas y estatus legal

El pitcher Luis Ortiz fue arrestado el domingo por la mañana en Boston, mientras que Emmanuel Clase no se encuentra bajo custodia al cierre de este reporte.

Ambos podrían enfrentar hasta 65 años de prisión si son declarados culpables de todos los cargos que se les imputan.

La MLB, a través de un comunicado enviado a ESPN, aseguró haber estado involucrada desde el inicio de la investigación:

“La MLB contactó a las autoridades federales al inicio de la investigación y ha cooperado plenamente durante todo el proceso. Estamos al tanto de la acusación y del arresto de hoy, y nuestra investigación continúa”, señaló la liga.

Impacto en MLB y reacción institucional

El caso ha encendido las alarmas en las Grandes Ligas en un momento en que la relación entre el deporte profesional y las apuestas legales es cada vez más estrecha.

El comisionado Rob Manfred ya había advertido en meses anteriores que la liga se mantenía “vigilante” ante cualquier intento de manipular partidos o estadísticas a través de apuestas deportivas, en medio de un contexto de creciente expansión del juego legal en Estados Unidos.

Este nuevo escándalo representa el episodio más grave de fraude deportivo en MLB desde los casos históricos de los Black Sox de 1919 y más recientemente las sanciones por apuestas ilegales en ligas menores.

Qué sigue para Clase y Ortiz

Ambos lanzadores permanecerán bajo investigación federal y de la MLB mientras se determina si serán suspendidos indefinidamente de toda actividad profesional.

De comprobarse los hechos, la liga podría aplicar sanciones ejemplares que incluirían expulsión de por vida, siguiendo los precedentes establecidos por MLB para proteger la integridad del juego.

