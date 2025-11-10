Acusan a Clase y Ortiz de fraude y soborno en Grandes Ligas

Los lanzadores dominicanos Emmanuel Clase y Luis Ortiz, ambos de los Cleveland Guardians, fueron acusados formalmente por la fiscalía de Brooklyn por su presunta participación en un esquema de amaño de apuestas en las Grandes Ligas de Beisbol (MLB).

De acuerdo con la acusación presentada en el Distrito Este de Nueva York, los jugadores enfrentan cargos de fraude, conspiración y soborno, por haber alterado deliberadamente lanzamientos en partidos oficiales para beneficiar apuestas deportivas ilegales.

Detalles de la acusación federal

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dugout Forever (@dugoutforever)

El documento judicial, de 23 páginas, describe un plan en el que los lanzadores habrían lanzado bolas intencionalmente con el fin de manipular las apuestas sobre si un lanzamiento sería strike o bola.

La investigación sostiene que el esquema comenzó en mayo de 2023 con la participación inicial de Emmanuel Clase, y que Luis Ortiz se incorporó poco después.

El 15 de junio, Ortiz habría recibido 5,000 dólares por ejecutar un lanzamiento irregular, mientras que Clase habría cobrado otros 5,000 dólares por facilitar la acción.

Posteriormente, el 27 de junio, ambos repitieron el acto y recibieron 7,000 dólares cada uno, según el expediente.

La fiscalía de Brooklyn presentó pruebas de movimientos financieros y comunicaciones entre los implicados y terceros apostadores, señalando una red de manipulación sistemática.