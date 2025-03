¿Igual que Ángela Aguilar? Acusan a Cazzu de robamaridos y las redes estallan

“Muy lindo el tema de Cazzu, pero me recuerdan en el 2014, cuando me mandaba mensaje contándome lo hermoso que la había pasado en el cerro con mi marido”, señaló.

La cual, según ella, le pareció buena, pero le trajo sentimientos dolorosos.

“Yo estaba embarazada y encima yo me he humillado porque le he mandado mensajes a ella donde reconoce que había estado toda la noche en el cerro San Javier con él, los dos solos”, afirmó con molestia.

La joven insistió en que su historia es real y que incluso su estado de salud se vio afectado por la situación.

“Ella ha vivido mucho tiempo acá en Tucumán y teníamos amigos en común, la verdad que yo he hablado con ella, ella sabe que yo no estoy mintiendo”, dijo.